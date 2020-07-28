28 Июль 2020 2020-07-28T11:36:50+03:00

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Смоленская компания начала экспортировать сельхозтехнику в Польшу, сообщает администрация региона. Сельхозмашина РВС-2500Д имеет двойное назначение: раздает монокорм животным и делает для них мягкую подстилку.

- Мы искали торговую компанию, а не конечного клиента, поэтому надеемся на развитие нашего сотрудничества, установление длительных отношений, и, конечно, новые продажи, – подчеркивают в компании «Интенсивные технологии».

Смоленская компания входит в десятку мировых лидеров по производству животноводческой техники и награждено дипломами и медалями как российских, так и зарубежных выставок. Многим потребителям она знакома по торговой марке «Хозяин».

ИСТОЧНИК KP.RU