Смоленская компания начала экспортировать сельхозтехнику в Польшу
Смоленская компания начала экспортировать сельхозтехнику в Польшу, сообщает администрация региона. Сельхозмашина РВС-2500Д имеет двойное назначение: раздает монокорм животным и делает для них мягкую подстилку.
- Мы искали торговую компанию, а не конечного клиента, поэтому надеемся на развитие нашего сотрудничества, установление длительных отношений, и, конечно, новые продажи, – подчеркивают в компании «Интенсивные технологии».
Смоленская компания входит в десятку мировых лидеров по производству животноводческой техники и награждено дипломами и медалями как российских, так и зарубежных выставок. Многим потребителям она знакома по торговой марке «Хозяин».
ИСТОЧНИК KP.RU