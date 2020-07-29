Смоляне вышли в финал конкурса по созданию туристического кластера

29 Июль 2020 2020-07-29T07:37:24+03:00

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Смоленское Поозерье вышло в финал конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров. Нацианальный парк будет дальше соревноваться среди 33 других команд.

В следующем этапе междисциплинарные команды-финалисты примут участие в специально разработанной акселерационной программе, а затем презентуют свои проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных министерств и ведомств.

По итогам программы будет создан «упакованный продукт», готовый к реализации, - экономически обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях.

Конкурс завершится 16 октября, когда конкурсная комиссия объявит 10 территорий-победителей.

- Участников акселератора ждет насыщенная программа вместе с первоклассными экспертами, которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития территорий. Из этих проектов конкурсная комиссия уже осенью выберет десять победителей, которые получат необходимую поддержку для реализации своих идей. Надеюсь, что уже в следующем году первые из таких кластеров смогут принять посетителей, - заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

ИСТОЧНИК KP.RU