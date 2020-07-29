29 Июль 2020 2020-07-29T07:49:55+03:00

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В Велиже реконструируют систему централизованного водоснабжения. На эти цели направлено 56,3 млн рублей. Проект предусматривает реконструкцию части существующего водопровода.

По словам главы района Виктора Самулеева, также в настоящее время разрабатывается проект по строительству сетей водоснабжения и станции водоочистки на правобережье города Велижа. Объем финансирования - 3,9 млн рублей.

- Планируем уже в следующем году провести конкурсные процедуры и приступить к этим работам, - сообщил глава района.

Подготовлена ПСД и на строительство очистных сооружений в районном центре. На проведение работ потребуется 146 млн рублей. Власти района ищут возможности реализовать проект, в том числе, благодаря участию в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор поддержал работу и намерен дать поручение, чтобы вопрос был проработан.

ИСТОЧНИК KP.RU