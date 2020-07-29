2020-07-29T12:06:40+03:00
Происшествия

Смолянка из ревности забила до смерти соперницу

Конфликт между женщинами произошел во время застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка из ревности забила до смерти соперницу. Фото: СУ СК России по Смоленской области.Смолянка из ревности забила до смерти соперницу. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
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41-летняя смолянка из ревности до смерти забила соперницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Конфликт между женщинами произошел во время застолья в доме у обвиняемой в Сычевке.

31 января 2020 года у себя дома обвиняемая, выпивая в компании своего сожителя, приревновала гостью и набросилась на нее. Ударов руками и ногами по голове и телу ей показалось мало и в ход пошла деревянная палка. От тяжелых травм гостья скончалась.

Уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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