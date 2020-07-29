2020-07-29T12:17:30+03:00
Происшествия

Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана

ЧП произошло на улице Буденного
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана. Фото: pixabay.com.Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана. Фото: pixabay.com.
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Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана. Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Карапетян.

ЧП произошло вечером 28 июля на стройплощадке, расположенной на улице Буденного.

По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере строительства должностными лицами компании-застройщика, сообщил представитель ведомства Александр Боровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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