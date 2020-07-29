Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана
ЧП произошло на улице Буденного
Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана. Фото: pixabay.com.
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Смоленская прокуратура проверит стройку с упавшей частью крана. Соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Карапетян.
ЧП произошло вечером 28 июля на стройплощадке, расположенной на улице Буденного.
По результатам проверки будет дана оценка исполнения законодательства в сфере строительства должностными лицами компании-застройщика, сообщил представитель ведомства Александр Боровиков.
ИСТОЧНИК KP.RU