29 Июль 2020 2020-07-29T14:04:39+03:00

Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ford Maverick мог вспыхнуть из-за проблем с электропроводкой

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Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло в 14.30 28 июля в Новосельцах.

Закончив ремонт, владелец Ford Maverick ушел по делам. Машину, охваченную огнем, увидела его супруга, работая на приусадебном участке.

Подоспевшие пожарные потушили огонь. Но автомобиль сильно пострадал – выгорел капот и салон.

Специалисты полагают, что ЧП произошло из-за неисправной проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU