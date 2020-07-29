2020-07-29T14:04:39+03:00
Происшествия

Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском

Ford Maverick мог вспыхнуть из-за проблем с электропроводкой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло в 14.30 28 июля в Новосельцах.

Закончив ремонт, владелец Ford Maverick ушел по делам. Машину, охваченную огнем, увидела его супруга, работая на приусадебном участке.

Подоспевшие пожарные потушили огонь. Но автомобиль сильно пострадал – выгорел капот и салон.

Специалисты полагают, что ЧП произошло из-за неисправной проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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