В Смоленской области завершается декларационная кампания
До 30 июля заполнить форму 3-НДФЛ необходимо физлицам, продававшим в 2019 году имущество, находившееся в собственности менее пяти лет, получавшим доход от сдачи квартир, комнат и другого имущества в аренду, от занятий репетиторством и др.
В Смоленской области 30 июля завершается декларационная кампания. Фото: пресс-служба УФНС России по смоленской области.
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Представить декларацию можно лично, через представителя физического лица (по доверенности), по почте или в электронном виде при наличии квалифицированной электронной подписи.
- Зарегистрированным пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» проще всего заполнить налоговую декларацию онлайн без скачивания программы ФНС России. Для всех остальных она доступна на гостевом компьютере Инспекции и пользуется большой популярностью у налогоплательщиков, - сообщили в пресс-службе управления.
ИСТОЧНИК KP.RU