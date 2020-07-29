В Смоленской области завершается декларационная кампания

29 Июль 2020 2020-07-29T16:37:07+03:00

До 30 июля заполнить форму 3-НДФЛ необходимо физлицам, продававшим в 2019 году имущество, находившееся в собственности менее пяти лет, получавшим доход от сдачи квартир, комнат и другого имущества в аренду, от занятий репетиторством и др.

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Представить декларацию можно лично, через представителя физического лица (по доверенности), по почте или в электронном виде при наличии квалифицированной электронной подписи.

- Зарегистрированным пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» проще всего заполнить налоговую декларацию онлайн без скачивания программы ФНС России. Для всех остальных она доступна на гостевом компьютере Инспекции и пользуется большой популярностью у налогоплательщиков, - сообщили в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU