2020-07-29T17:07:17+03:00
Происшествия

В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей

10 участников сообщества «охотились» на состоятельных жителей региона и вынуждали их отдать ценности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Организатор и 6 членов банды ответят за похищение людей и вымогательство, трое из них уже осуждены. С сентября 2017 года по декабрь 2018-го участники сообщества «охотились» на состоятельных жителей региона и вынуждали их отдать ценности, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

Кого-то удерживали в лесу, различных помещениях, избивали, пытали, заставляли писать расписки о долговых обязательствах, а одного из мужчин вынудили написать предсмертную записку.

- Всего обвиняемые похитили 9 человек. Применяя жестокое насилие, они вымогали у потерпевших имущество и деньги. Фигурантам удалось завладеть иномарками «AUDI Q7», «Chevrolet Cruze», а у трех потерпевших похитили деньги и имущество на общую сумму более 22 млн. рублей, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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