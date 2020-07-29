В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей
Организатор и 6 членов банды ответят за похищение людей и вымогательство, трое из них уже осуждены. С сентября 2017 года по декабрь 2018-го участники сообщества «охотились» на состоятельных жителей региона и вынуждали их отдать ценности, сообщает СУ СК России по Смоленской области.
Кого-то удерживали в лесу, различных помещениях, избивали, пытали, заставляли писать расписки о долговых обязательствах, а одного из мужчин вынудили написать предсмертную записку.
- Всего обвиняемые похитили 9 человек. Применяя жестокое насилие, они вымогали у потерпевших имущество и деньги. Фигурантам удалось завладеть иномарками «AUDI Q7», «Chevrolet Cruze», а у трех потерпевших похитили деньги и имущество на общую сумму более 22 млн. рублей, - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU