Адресные таблички на жилых домах заменят в Смоленске
В Смоленске меняют адресные таблички на жилых домах. В настоящее время коммунальщики обновили около 1500 адресных указателей, до конца августа занят еще сотню.
- Решение о полной замене указателей на домах Жилищника в конце ноября прошлого года приняло руководство УК. К концу 2019 года были разработаны макеты аншлагов и номерных знаков и заключен договор с подрядчиками на изготовление указателей. До конца августа организация обеспечит аншлагами все обслуживаемые ей многоквартирные дома, - сообщает городская администрация, отмечая, что труднее всего работать в частном секторе, где менять указатели должны сами домовладельцы. Но малоимущим гражданам и ветеранам, обратившимся в администрации районов, оказывается помощь.
Завершить замену табличек планируется до 1 октября 2020 года. Работа ведется в рамках подготовки к переписи населения.
ИСТОЧНИК KP.RU