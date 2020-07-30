Адресные таблички на жилых домах заменят в Смоленске

30 Июль 2020 2020-07-30T08:11:30+03:00

До конца августа УК «Жилищник» обновит на своих домах около 1600 указателей

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В Смоленске меняют адресные таблички на жилых домах. В настоящее время коммунальщики обновили около 1500 адресных указателей, до конца августа занят еще сотню.

- Решение о полной замене указателей на домах Жилищника в конце ноября прошлого года приняло руководство УК. К концу 2019 года были разработаны макеты аншлагов и номерных знаков и заключен договор с подрядчиками на изготовление указателей. До конца августа организация обеспечит аншлагами все обслуживаемые ей многоквартирные дома, - сообщает городская администрация, отмечая, что труднее всего работать в частном секторе, где менять указатели должны сами домовладельцы. Но малоимущим гражданам и ветеранам, обратившимся в администрации районов, оказывается помощь.

Завершить замену табличек планируется до 1 октября 2020 года. Работа ведется в рамках подготовки к переписи населения.

ИСТОЧНИК KP.RU