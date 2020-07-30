30 Июль 2020 2020-07-30T08:21:16+03:00

В каждом районе появится необходимое оборудование и будет налажена работа дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов с единым Центром обработки вызовов

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Система 112 заработает на территории всей Смоленской области, сообщил начальник Департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин. В настоящее время ей охвачены город Смоленск, Смоленский, Кардымовский, Демидовский и Духовщинский районы.

- В структуре Центра задействованы операторы, психологи и переводчики, которые обрабатывают поступающие от граждан сообщения и переадресовывают их в экстренные службы спасения, что позволяет оперативно реагировать на каждое обращение. На данный момент в Системе - 112 работает 21 человек в пять круглосуточных смен. После ее полного введения в эксплуатацию на территории региона количество сотрудников Центра обработки вызовов будет увеличено до 67, - сообщил глава департамента.

В администрации региона отмечают, что система хорошо себя зарекомендовала и, позвонив на номер 112, жители региона могут не только вызвать экстренные службы, но и получить консультацию или необходимую справочную информацию, например, просят дать номер телефона травмпункта, районных поликлиник, участковых инспекторов полиции, коммунальных служб.

Также благодаря работе службы сократилось время реагирования на ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU