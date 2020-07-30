30 Июль 2020 2020-07-30T09:25:42+03:00

Награду от губернатора получили те выпускники, которые не только хорошо учились, но и показывали пример одноклассникам в общественной жизни, спорте и др.

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Смоленским школьникам вручили медали «За особые успехи в учении», сообщает пресс-служба администрации региона. Награду от губернатора получили те выпускники, которые не только хорошо учились, но и показывали пример одноклассникам в общественной жизни, спорте, развивали свои творческие способности. Среди них - победители и призеры региональных и всероссийских этапов олимпиад школьников, обладатели золотых знаков ГТО, отличники Единого государственного экзамена.

- В школе у меня практически все предметы были любимые, но наиболее близки история, обществознание и другие предметы социально-гуманитарной направленности. С учетом пандемии и введенных в связи с этим ограничительных мер сдавать ЕГЭ было, я думаю, психологически немного сложнее, чем нашим предшественникам, но, в целом, обстановка была благоприятная, - признался выпускник школы №37 Владислав Фомченков.

ИСТОЧНИК KP.RU