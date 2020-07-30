Крупную партию нелегальных сигарет задержали в Смоленске

30 Июль 2020 2020-07-30T09:41:35+03:00

32-летний житель Ярцева утверждал, что купил 40 коробок для себя

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В Смоленске задержали крупную партию нелегальных сигарет. 40 коробок с табаком перевозил на грузовике 32-летний житель Ярцева. Машину задержали на улице Шевченко.

- Сигареты перевозились без акцизных марок. Задержанный водитель утверждал, что приобрел табак для себя у неизвестных ему ранее людей в Смоленске. Стоимость изъятого оценивается в 760 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU