В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка
В Смоленске вход на крышу 20-ти этажного дома закрыли после шалостей ребенка.
Напомним, 11 июля 12-летний мальчик залез на крышу дома №5 по Ново-Чернушенскому переулку через чердак и носился по парапету.
Детская шалость привела к серьезным последствиям - на маму возбудили дело по неисполнению родительских обязанностей, а на управляющую компанию, обслуживающую дом – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Протоколы рассмотрит Жилинспекция. В то же время директор компании получил прокурорские представление, а ответственный за замки на дверях – дисциплинарное взыскание.
В настоящее время доступ на чердак закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU