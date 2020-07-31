2020-07-31T08:58:06+03:00
Общество

В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка

Прокуратура нашла грубые нарушение в работе управляющей компании
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка. Фото: pixabay.com.В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске вход на крышу 20-ти этажного дома закрыли после шалостей ребенка.

Напомним, 11 июля 12-летний мальчик залез на крышу дома №5 по Ново-Чернушенскому переулку через чердак и носился по парапету.

Детская шалость привела к серьезным последствиям - на маму возбудили дело по неисполнению родительских обязанностей, а на управляющую компанию, обслуживающую дом – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Протоколы рассмотрит Жилинспекция. В то же время директор компании получил прокурорские представление, а ответственный за замки на дверях – дисциплинарное взыскание.

В настоящее время доступ на чердак закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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