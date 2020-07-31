Двое мужчин ворвались в квартиру к смолянину и требовали деньги
Вымогатели избивали мужчину, но ему чудом удалось спастись
Двое мужчин ворвались в квартиру к смолянину и требовали деньги. Фото: pixabay.com.
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Двое мужчин ворвались в квартиру к смолянину, избили его и требовали деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пострадавшему чудом удалось спастись и он обратился в полицию.
Через некоторое время по приметам налетчиков удалось задержать – ими оказались два ранее судимых смолянина 32 и 36-ти лет.
Возбуждено уголовное дело.
Фигурантам дела предъявлено обвинение и они находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU