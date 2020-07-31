Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске
Продажа билетов началась
Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске. Фото: Фестиваль исторической реконструкции «Гнездово», ВК.
Изменить размер текста:
22-23 августа в Смоленске пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Гнездово». Зрители смогут увидеть средневековые военно-полевые лагеря славян и варягов, стать свидетелями реконструкций битвы и турнира, познакомится с ремеслами, поучаствовать в воинских состязаниях и играх, послушать средневековую музыку и с головой окунуться в увлекательный мир наших предков.
Продажа билетов уже началась. Вход на двухдневный праздник от 200 до 350 рублей. Действует льготная предпродажа билетов.
ИСТОЧНИК KP.RU