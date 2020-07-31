2020-07-31T09:47:54+03:00
Общество

Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске

Продажа билетов началась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске. Фото: Фестиваль исторической реконструкции «Гнездово», ВК.Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске. Фото: Фестиваль исторической реконструкции «Гнездово», ВК.
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22-23 августа в Смоленске пройдет Фестиваль исторической реконструкции «Гнездово». Зрители смогут увидеть средневековые военно-полевые лагеря славян и варягов, стать свидетелями реконструкций битвы и турнира, познакомится с ремеслами, поучаствовать в воинских состязаниях и играх, послушать средневековую музыку и с головой окунуться в увлекательный мир наших предков.

Продажа билетов уже началась. Вход на двухдневный праздник от 200 до 350 рублей. Действует льготная предпродажа билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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