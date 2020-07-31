2020-07-31T14:09:26+03:00
Происшествия

В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу

СКР проводит проверку компании, в которой работал мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу. Фото: pixabay.com.В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Региональный СКР начал проверку компании, чей сотрудник сорвался при проведении кровельных работ, сообщает пресс-служба ведомства. ЧП произошло 30 июля на улице Чехова в Заднепровском районе Смоленска. Информация о том, что мужчина упал с высоты поступила через соцсети.

Мужчина был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу
Общественный транспорт хотят обновить в Смоленске
101 человек скончался от коронавируса в Смоленской области
Смоленский губернатор ответит на вопросы жителей Починка
Фестиваль исторической реконструкции состоится в Смоленске
Стало известно, как идет ремонт улицы Николаева в Смоленске
Двое мужчин ворвались в квартиру к смолянину и требовали деньги
В Смоленске вход на крышу дома закрыли после шалостей ребенка
Оборудование и лекарства украли из врачебной амбулатории в Смоленской области
Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании
Пассажир мотоцикла погиб в жуткой аварии в Смоленской области
Стали известны итоги основного периода проведения ЕГЭ в Смоленске
Смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага
Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района
10 машин скорой помощи получили больницы Смоленской области
Крупную партию нелегальных сигарет задержали в Смоленске
Смоленским школьникам вручили медали «За особые успехи в учении»
Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю
Металлическую конструкцию снесут на улице Рыленкова в Смоленске
Система 112 заработает на территории всей Смоленской области
Адресные таблички на жилых домах заменят в Смоленске
В Смоленске глава и 6 членов банды ответят за похищение людей