В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу

31 Июль 2020 2020-07-31T14:09:26+03:00

СКР проводит проверку компании, в которой работал мужчина

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Региональный СКР начал проверку компании, чей сотрудник сорвался при проведении кровельных работ, сообщает пресс-служба ведомства. ЧП произошло 30 июля на улице Чехова в Заднепровском районе Смоленска. Информация о том, что мужчина упал с высоты поступила через соцсети.

Мужчина был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU