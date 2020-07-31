В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу
СКР проводит проверку компании, в которой работал мужчина
В Смоленске разбился рабочий, ремонтировавший крышу. Фото: pixabay.com.
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Региональный СКР начал проверку компании, чей сотрудник сорвался при проведении кровельных работ, сообщает пресс-служба ведомства. ЧП произошло 30 июля на улице Чехова в Заднепровском районе Смоленска. Информация о том, что мужчина упал с высоты поступила через соцсети.
Мужчина был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU