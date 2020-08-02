2 Авг. 2020 2020-08-02T10:01:45+03:00

Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Из-за сильного едкого дыма рабочим не удалось самим затушить огонь

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Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. ЧП произошло около 22.00 2 августа.

По словам сотрудников регионального МЧС, со слов рабочих, вспыхнул электрощит, расположенный на производстве. Сотрудники завода пытались самостоятельно потушить огонь, но пламя разгоралось в считанные секунды и им пришлось покинуть помещение.

Справиться с огнем удалось быстро прибывшим пожарным расчетам.

- Распространения огня не произошло, пламя повредило электрощит и бумажный пресс. Из людей никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее, три года назад, в Смоленске сгорела трикотажная фабрика "Шарм". Восстановить производство не представилось возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU