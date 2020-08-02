2020-08-02T10:01:45+03:00
Происшествия

Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске

Из-за сильного едкого дыма рабочим не удалось самим затушить огонь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. ЧП произошло около 22.00 2 августа.

По словам сотрудников регионального МЧС, со слов рабочих, вспыхнул электрощит, расположенный на производстве. Сотрудники завода пытались самостоятельно потушить огонь, но пламя разгоралось в считанные секунды и им пришлось покинуть помещение.

Справиться с огнем удалось быстро прибывшим пожарным расчетам.

- Распространения огня не произошло, пламя повредило электрощит и бумажный пресс. Из людей никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее, три года назад, в Смоленске сгорела трикотажная фабрика "Шарм". Восстановить производство не представилось возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24