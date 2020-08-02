Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске
Типография горела на улице Бабушкина в Смоленске. ЧП произошло около 22.00 2 августа.
По словам сотрудников регионального МЧС, со слов рабочих, вспыхнул электрощит, расположенный на производстве. Сотрудники завода пытались самостоятельно потушить огонь, но пламя разгоралось в считанные секунды и им пришлось покинуть помещение.
Справиться с огнем удалось быстро прибывшим пожарным расчетам.
- Распространения огня не произошло, пламя повредило электрощит и бумажный пресс. Из людей никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее, три года назад, в Смоленске сгорела трикотажная фабрика "Шарм". Восстановить производство не представилось возможным.
ИСТОЧНИК KP.RU