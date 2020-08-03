Смоляне сообщили об опасных играх детей на карьере
Смоляне сообщили об опасных играх детей на карьере в микрорайоне Королевка. Школьники играют в доронялки на песке, рискуя быть засыпанными.
- Так хотелось пойти прогнать, только свои малые дома. Песок несколько раз на глазах обваливался, а ещё и дожди, - написала одна из местных жительниц в группе «Новая Королевка (Смоленск)» ВКонтакте.
- Один мальчик был один в светло-зелёной куртке, с белыми полосками или надписями и с рюкзаком, а другой в темно-синей куртке с зелёными карманами спереди. Может кто-то узнает своих детей и проведёт с ними беседу, - обратились к родителям очевидцы игр.
Местные жители отмечают, что один несчастный случай произошел некоторое время назад – ребенка не удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU