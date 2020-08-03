3 Авг. 2020 2020-08-03T09:07:42+03:00

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Смоляне сообщили об опасных играх детей на карьере в микрорайоне Королевка. Школьники играют в доронялки на песке, рискуя быть засыпанными.

- Так хотелось пойти прогнать, только свои малые дома. Песок несколько раз на глазах обваливался, а ещё и дожди, - написала одна из местных жительниц в группе «Новая Королевка (Смоленск)» ВКонтакте.

- Один мальчик был один в светло-зелёной куртке, с белыми полосками или надписями и с рюкзаком, а другой в темно-синей куртке с зелёными карманами спереди. Может кто-то узнает своих детей и проведёт с ними беседу, - обратились к родителям очевидцы игр.

Местные жители отмечают, что один несчастный случай произошел некоторое время назад – ребенка не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU