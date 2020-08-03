В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО
Дата начала работы каруселей пока не сообщается
В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО. ФОТО: ВКонтакте.
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В ЦПКиО идет подготовка к запуску аттракционов. Информацию о проверке готовности каруселей опубликовали администраторы группы «Лопатинский сад» ВКонтакте.
Однако пока никто точно не может сказать, когда смоляне смогут прокатиться на аттракционах. 31 августа губернатор Алексей Островский подписал указ о смягчении карантинных мер из-за пандемии, но послаблений в отношении развлекательного отдыха не произошло.
Очередные поправки в Указ о режиме повышенной готовности произойдут 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU