2020-08-03T11:00:30+03:00
Общество

В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО

Дата начала работы каруселей пока не сообщается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО. ФОТО: ВКонтакте.В Смоленске аттракционы готовят к открытию в ЦПКиО. ФОТО: ВКонтакте.
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В ЦПКиО идет подготовка к запуску аттракционов. Информацию о проверке готовности каруселей опубликовали администраторы группы «Лопатинский сад» ВКонтакте.

Однако пока никто точно не может сказать, когда смоляне смогут прокатиться на аттракционах. 31 августа губернатор Алексей Островский подписал указ о смягчении карантинных мер из-за пандемии, но послаблений в отношении развлекательного отдыха не произошло.

Очередные поправки в Указ о режиме повышенной готовности произойдут 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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