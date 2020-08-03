3 Авг. 2020 2020-08-03T11:50:08+03:00

В Смоленске четыре крупных улицы ремонтируют по графику. Фото: из архива администрации Смоленска.

Работы на улицах Попова, Николаева, Кутузова и Мало-Краснофлотской будут завершены в сентябре

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В Смоленске четыре крупных улицы ремонтируют по графику и о его срыве речи не идет, сообщил заместитель губернатора Геннадий Наумов. Работы на улицах Попова, Николаева, Кутузова и Мало-Краснофлотской будут завершены в сентябре.

В настоящее время на улице Николаева завершена прокладка новых инженерных коммуникаций, подрядчик приступил к работам по замене основания дорожного полотна, укладке нижнего слоя асфальтобетона. Параллельно с этим производится обустройство основания тротуаров и укладка тротуарной плитки.

На Мало-Краснофлотской заменено 1600 погонных метров водопроводных сетей, на 90% осуществлен монтаж колодцев и люков. В то же время закончена укладка бортового камня и подрядчик приступил к асфальтированию проезжей части.

На Кутузова завершена модернизация ливневой канализации, укладка бортового камня, практически закончена укладка нижнего слоя дорожного покрытия. Установлено 126 опор для уличного освещения. А на Попова частично уложен нижний слой асфальтобетона, ведутся работы по ремонту тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU