Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске
На участке от стадиона до улицы Кашена появились новые дорожные знаки
Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске. Фото: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
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На улице Дзержинского установили новую максимальную скорость движения. Теперь на всей протяженности она равна 50 км/ч. Фотофакт с новыми дорожными знаками опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
Отмечается, что инициатива изменить скорость принадлежит управлению дорожного хозяйства городской администрации. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU