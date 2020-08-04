4 Авг. 2020 2020-08-04T07:30:41+03:00

Скорость движения изменили на улице Дзержинского в Смоленске. Фото: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

На участке от стадиона до улицы Кашена появились новые дорожные знаки

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На улице Дзержинского установили новую максимальную скорость движения. Теперь на всей протяженности она равна 50 км/ч. Фотофакт с новыми дорожными знаками опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

Отмечается, что инициатива изменить скорость принадлежит управлению дорожного хозяйства городской администрации. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU