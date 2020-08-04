В Смоленске начали поиски 45-летнего мужчины
Алексей Кадыров с 30 июля не появлялся дома
В Смоленске начали поиски 45-летнего мужчины. Фото: ПСО «Сальвар».
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45-летнего мужчину ищут в Смоленске родные и друзья. Алексей Кадыров с 30 июля не появлялся дома. Накануне вечером ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар».
Сообщается, что мужчина ушел из дома – по улице Багратиона - шесть дней назад и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Смолян просят сообщить хоть какую-нибудь информацию о пропавшем.
Приметы Алексея Кадырова в ориентировке ниже.
В Смоленске начали поиски 45-летнего мужчины. Фото: ПСО «Сальвар».
ИСТОЧНИК KP.RU