Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске. Растения выращивали в заброшенном здании. Чтобы попасть внутрь бойцам спецназа пришлось "снимать" с металлических дверей петли.
Изъято 137 кустов растения, а также специальное оборудование, которое использовалось для его культивирования. Согласно заключению эксперта, урожай завесил на 25 килограмма.
- Задержаны двое мужчин. В настоящее время они находятся под подписками о невыезде, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные признались, что заказали семена по интернету.
Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске.Фото/видео: МВД России.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU