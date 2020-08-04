2020-08-04T10:30:26+03:00
Происшествия

Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске

Урожай завесил на 25 килограмма
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске. Фото: МВД России.Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске. Фото: МВД России.
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Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске. Растения выращивали в заброшенном здании. Чтобы попасть внутрь бойцам спецназа пришлось "снимать" с металлических дверей петли.

Изъято 137 кустов растения, а также специальное оборудование, которое использовалось для его культивирования. Согласно заключению эксперта, урожай завесил на 25 килограмма.

- Задержаны двое мужчин. В настоящее время они находятся под подписками о невыезде, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные признались, что заказали семена по интернету.

Полицейские обнаружили огромную плантацию конопли в Смоленске.Фото/видео: МВД России.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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