2020-08-05T09:17:01+03:00
Происшествия

В Смоленске чиновница администрации получила реальный срок за мошенничество

Бывший начальник финансового управления администрации МО «Смоленский район» обвинялась в хищении субсидий, предназначенных предпринимателям
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске чиновница администрации получила реальный срок за мошенничество. Фото: pixabay.com.В Смоленске чиновница администрации получила реальный срок за мошенничество. Фото: pixabay.com.
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Бывший начальник финансового управления администрации МО «Смоленский район» приговорена к 3,5 года колонии общего режима за мошенничество с субсидиями, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. С середины ноября по конец декабря 2012 года чиновница, занимая должность секретаря Комиссии по проведению конкурсного отбора для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее одного года, внесла в журнал регистрации информацию о якобы поступивших заявках от 4 индивидуальных предпринимателей.

После принятия решения о выделении субсидий с ИП были подписаны договоры на предоставление субсидий на общую сумму 1,2 млн. рублей. После чего знакомый подсудимой обналичил средства и передал ей более 1,15 млн рублей. Деньги женщина потратила по своему усмотрению, сообщил представитель прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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