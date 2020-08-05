5 Авг. 2020 2020-08-05T11:18:21+03:00

В Гагарине сгорели рулоны с сеном. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Три стога сена сгорели в деревне Прохачево Гагаринского района, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло днем 5 августа.

Загоревшийся стог увидел механизатор, работавший в поле.

- Не растерявшись, он вызвал пожарных и принялся самостоятельно тушить пламя. Больших потерь удалось избежать. Предполагаемой причиной пожара стало самовозгорание, - сообщили в МЧС.

В ведомстве поясняют, что процесс самовоспламенения сена встречается нередко. Как правило, это происходит при уборке недостаточно сухого сена. Температура внутри тюка может повысится и стать выше температуры воспламенения. Поэтому важно хранить сено в сухом проветриваемом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU