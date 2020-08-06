Смолян приглашают на диспансеризацию. Фото: pixabay.com.

Смолян приглашают на диспансеризацию и вакцинацию. Проверить здоровье могут жители региона, рожденные в 1981, 1984,1987,1990,1993,1996,1999 годах (для лиц старше 40 лет она проводится ежегодно).

Возобновление профилактических медицинских осмотров людей, находящихся в группе риска –старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем – будет проводиться только после полного снятия ограничительных мер.

В администрации региона напоминают, что для работающих граждан профилактические медосмотры организованы в вечернее время или в субботу. Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу, всем работникам предоставляется освобождение от трудовой деятельности на один день для прохождения диспансеризации, а для граждан предпенсионного и пенсионного возраста – два рабочих дня в год.