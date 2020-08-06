Смолянка выиграла в лотерею коттедж. Фото: Столото.
Смолянка Любовь Панаськова, работающая товароведом, выиграла в лотерею «Столото» коттедж. Удача оказалась на стороне женщины в 394-м тираже «Жилищной лотереи».
За подарком смолянка приехала со своей мамой.
В пресс-службе «Столото» сообщили, что лотерейные билеты покупает папа победительницы.
Любовь признается, что сразу не поверила маме, когда та сообщила, что их билет выиграл, и бросилась проверять номер в интернете.
Победа пришлась семье как нельзя кстати – папа победительницы скоро отметит круглую дату и это станет хорошим подарком к торжеству.