Пять учителей в Смоленской области получат по 1 млн рублей. Фото: pixabay.com.

Пять учителей в Смоленской области получат по 1 млн рублей за работу в сельской местности. В регионе подвели итоги программы «Земский учитель».

Новые учителя отправятся в Велиж, Краснинский, Новодугинский, Шумячский и Холм-Жирковский район. Ранее школы сообщили об острой нехватке кадров. Так, средней школе №1 города Велижа требовался учитель физики и математики. Гусинская средняя школа (Краснинский район) искала учителя английского языка. Лицей-интернат «Феникс» (Новодугинский район) был готов трудоустроить учителей математики. Также требовались учитель химии и биологии в Первомайскую среднюю школу (Шумячский район) и учитель начальных классов в Холмовскую среднюю школу (Холм-Жирковский район).

На конкурс поступило 37 заявок. В ближайшее время с победителями будут заключены трудовые договоры.