Смоленские пожарные спасли от огня пять человек и собаку

На месте происшествия работали подразделения двух пожарных частей Смоленска. Фото: ГУ МЧС по Смоленской области

В Смоленске пожарные эвакуировали из горящей квартиры пять человек, включая двух детей, и собаку.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, после поступления на пульт дежурного сообщения о пожаре на проспекте Гагарина на место выехали пожарные подражделения пожарно-спасательной части №5 и специализированной пожарной части №2.

Пожарные решили эвакуировать из горящей квартиры на втором этаже четырехэтажного дома на проспекте Гагарина, так как была опасность их отравления продуктами горения. С самим же очагом возгорания на кухне они справились за 10 минут.

Кухня полностью закопчена, поврежден огнем пол. Жертв и пострадавших нет.

Как основная версия причин пожара рассматриваются проблемы с проводкой.