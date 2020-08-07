Трамваи на Николаева в Смоленске поедут с 11 августа. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Пробный пуск трамвая запланирован на 11 августа. Если испытания пройдут успешно, полноценное движение будет восстановлено 12-13 августа.

Сотрудники городской администрации сообщили, что ремонтные работы на улице подходят к финишу. Полностью завершить их планируют к 10 августа.

Тем временем, продолжается ремонт и на улицах Кутузова, Попова, Николаева и Мало-Краснофлотской. В администрации заверяют, что все работы проходят без отставаний от графика. И в скором времени жители города смогут оценить их новый вид.