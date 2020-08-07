Количество ДТП на переездах в Смоленском регионе МЖД снизилось с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.

За 7 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах в Смоленском регионе МЖД зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие (в 2019 году – 2), сообщает пресс-служба компании.

Количество ДТП на переездах в Смоленском регионе МЖД снизилось с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, а также разъяснительную работу среди водителей.

Так, за прошедшее время в регионе отремонтировано 20 из 45 запланированных переездов, включая асфальтировку десятиметровой зоны проезжей части, за которую отвечают железнодорожники. Кроме того, совместно с ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, а также дополнительный инструктаж водителей на автопредприятиях.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.