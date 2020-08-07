Пешехода сбил автобус на светофоре в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Пешехода сбил автобус на светофоре в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло рано утром – в 07.35 – 6 августа на улице Соболева в районе православной гимназии.

По показаниям свидетелей, 40-летний мужчина переходил «зебру» на красный. В результате ДТП, пешеход получил травмы и был доставлен в больницу «Красный Крест», прокомментировали в полиции.

Ранее утром массовое ДТП привело к пробке на улице Кирова. Автомобилисты "притерлись" на перекрестке перед гостиницей "Арена".