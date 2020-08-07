Ребенок утонул в пруду в смоленской райцентре. Фото: pixabay.com.

13-летний мальчик утонул в искусственно вырытом пруду на улице Дачная в Ярцеве, сообщает СУ СК России по Смоленской области. ЧП произошло днем 6 августа.

Следователи выяснили, что мальчишка с друзьями купались в водоеме и в какой-то момент он пропал. Ребята попытались найти товарища, но, потеряв надежду, сообщили о случившемся спасателям и полицейским.

– Тело ребенка подняли из воды вечером, – сообщили в СКР. – Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Купание в водоемах попало под запрет.