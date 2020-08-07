В Смоленске прошел праздник для детей. Фото: Андрей Смирнов.

В преддверии Дня физкультурника руководство Смоленской областной детской клинической больницы устроило праздник для детей и их родителей. К маленьким пациентам приехал Человек Паук, а аниматоры устроили шоу мыльных пузырей.

По признанию руководства больницы, послабление ограничительных мер позволило наконец-то устроить праздник, которого не было на День защиты детей.

- Первое июня, мы провели достаточно скромно из-за ограничений. И всё же мы не могли оставить ребят без праздника и решили устроить его сейчас, а почему нет? Прекрасная погода, прекрасное настроение! Дети, страдающие заболеваниями крови, например, находятся у нас достаточно долго. Для них мероприятия, которые вызывают положительные эмоции, своеобразная терапия. Это важно и для родителей, ведь они лежат у нас вместе со своими малышами. Это действительно морально тяжело. Мы достаточно часто проводим подобные мероприятия вместе с благотворительным фондом «Море Добра», волонтерами. Только так можно отвлечь ребят от мыслей о болезни, - уверена Главный врач Смоленской областной детской клинической больницы Виктория Макарова.

Куратор фонда «Море Добра» Анастасия Кузьминых рассказала, что фонд сотрудничает с детской больницей давно и очень продуктивно. Ведь цель у всех одна – привнести в жизнь детей положительные эмоции, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись домой.

Ольга Демидова вместе с сыном Артемом уже неделю находятся на стационаре. Семья приехала из области на ежегодный осмотр.

Родители, которым также выпала возможность принять участие в празднике признались, что из-за коронавируса они чаще всего вынуждены находиться в палате. И праздник - это хороший повод развеяться и поиграть вместе со сверстниками.

Мамы, глядя на улыбки детей, выразили слова признательности руководству больницы за чуткое отношение к пациентам.