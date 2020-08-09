В Смоленске возобновило работу колесо обозрения. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске возобновило работу колесо обозрения. Пуск после длительного простоя произошел 8 августа.

Напомним, новая карусель заменила старую летом 2019 года. С колеса открывается вид на исторический центр города с 50-метровой высоты. Прежний аттракцион был в два раза ниже. Колесо оборудовано 18 кабинками с кондиционерами и системой обогрева, прокатиться в них смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Вход – 180 рублей, дети до 5 лет обслуживаются бесплатно.