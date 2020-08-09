Смолянка перевела телефонному мошеннику более 600 тысяч рублей

Жительницу Смоленска, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Обманутая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за купленные некачественные пищевые добавки. Чтобы получить эту компенсацию, ей нужно оплатить комиссию и налоговый вычет.

Женщина поверила мошеннику. Она за месяц перевела ему более 600 тысяч рублей. Потерпевшая так и не получила компенсацию. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, четырех смолян подозревают в обмане бывших вкладчиков «МММ».