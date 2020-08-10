10 августа проходит праздник в честь Смоленской иконы Одигитрии. Фото: пресс-служба Смоленской епархии.

10 августа проходит празднование в честь Смоленской иконы Божьей матери. В Свято-Успенском кафедральном соборе прошло богослужение в честь праздника, сообщает пресс-служба смоленской епархии.

9 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Истринский Серафим, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий провели богослужение перед праздником.

Кроме того, 10 августа в 10 утра пройдет прямая трансляций Божественной литургии, которую можно посмотреть на официальной странице Смоленской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».

Свое название икона получила из-за того, что в 1111 году ее привезли в Смоленский соборный храм, где она и хранилась с того времени.

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