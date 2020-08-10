Житель Рославля и житель Смоленска подозреваются в обмане судьи

Житель Смоленска и житель Рославля могут быть арестованы за вранье в суде. Фото: pixabay.com.

Житель Рославля и житель Смоленска предстанут перед судом за подозрение в даче ложных показаний, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В январе в Заднепровском районном суде проходило заседание, где рассматривалось уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в краже. На суде житель Рославля и Житель Смоленска дали показания, которые оправдывали подозреваемого. Хотя во время предварительного следствия они свидетельствовали против подсудимого.

Суд признал задержанного виновным и отправил его в тюрьму. Теперь свидетели сами стали участниками уголовного дела. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Если суд признает их виновными, то следующие три месяца они могут провести под арестом.

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