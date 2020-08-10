Смолянин вспомнил о сыне после 90 часов обязательных работ

Обязательные работы побудили смолянина вспомнить о сыне. Фото: pixabay.com.

Смолянин накопил долг по алиментам, скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Как рассказывают в ведомстве мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил забыть о своих обязанностях, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы заставить отца ребенка вновь вспомнить о сыне.

Мужчина знал о последствиях игнорирования воспитания своего ребенка, однако предпочитал скрываться от судебного пристава и игнорировать его звонки. Так, мужчина накопил задолженность на 190 тысяч рублей.

Чтобы пробудить в отце его родительские чувства, суд заставил мужчина пойти на обязательные работы сроком на 90 часов. Теперь мужчина работает на благо родного поселка, а с его зарплаты удерживается платежи на содержание ребенка.

Читай также:

В Смоленской области отец заплатил алименты ради поездки заграницу (подробнее)