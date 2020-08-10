В реке Вопь в Ярцеве утонул мужчина

Тело мужчины подняли из воды в Ярцеве. Фото: pixabay.com.

9 августа из реки Вопь в Ярцево спасатели поднимали тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра.

В ведомстве сообщается, что из воды спасатели извлекли тело мужчины 1980 года рождения. Тело умершего было передано сотрудникам полиции, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти.

Как сообщается в местных СМИ, тело подняли из воды около десяти часов утра в районе спасательной станции на улице Советская. Уточняется, что мужчина утонул во время купания.

Ранее, 6 августа, на улице Дачная в Ярцеве утонул 13-летний мальчик.