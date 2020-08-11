Смоленская пенсионерка выпала из троллейбуса

Пенсионерка попала в больницу. Фото: flickr.com.

Утром 10 августа в областном центре в общественном транспорте пострадала пенсионерка, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Троллейбус ехал по улице Краснинское шоссе. Около дома №6 водитель 49 лет остановился, но перед тем как поехать дальше, он не подумал о пассажирах. Троллейбус тронулся с места, а пожилая пассажирка 1941 года рождения выпала на дорогу.

Падения из троллейбуса не прошло без последствий. Прибывшие медики осмотрели пенсионерку и увезли ее в больницу.

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