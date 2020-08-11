Сквер около Дома культуры «Сортировка» приведут в порядок в 2021 году

Сквер около Дома культуры «Сортировка» приобретет новый вид. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В 2021 году в Смоленске преобразят сквер около Дома культуры «Сортировка», сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты уже приступили к первому этапу изменений. Началась разработка дизайн-проекта. К концу 2020 года станет известно, кто займется преображением сквера.

Городские чиновники и жители микрорайона обсудили предстоящие изменения. Также к ним присоединились представители урбанистических сообществ. Они провели встречу, где обсудили, как сделать сквер лучше.

Теперь городские чиновники думают, какие еще парки привести в порядок в 2021 году, если на это появятся деньги.

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