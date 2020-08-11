В Смоленске поймали подозреваемую в продаже марихуаны

В Смоленске пресечена попытка продажи наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейские узнали, что жительница Смоленска может заниматься продажей наркотиков. Вскоре смолянка стала фигуранткой уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники поймали подозреваемую с поличным, когда она пыталась продать потенциальному покупателю наркотики. При понятых они изъяли у подозреваемой наркотики в пакетике.

В доме у женщины полиция нашла в пакете марихуану и примерно тысячу маленьких упаковок, в которых, возможно, смолянка хотела продавать наркотики.

Жительница Смоленска стала фигуранткой уголовных дел за подозрение на сбыт и хранение наркотиков. Ей может грозить до восьми лет тюрьмы.

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