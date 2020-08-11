Жителя Рославля признали виновным в убийстве возлюбленной

Суд признал жителя Рославля виновным в убийстве. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

32-летний житель Рославля отправится в тюрьму за убийство своей гражданской супруги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

В своей квартире 1 декабря 2019 года осужденный распивал спиртное вместе с возлюбленной. Сожители поругались. Конфликт возник из-за ревности. Мужчина взял кухонный нож и ударил им 19 раз по голове, шее, телу, рукам и ногам своей сожительницы. Женщина смогла выйти на лестничную клетку, но там же умерла.

Суд посчитал, что житель Рославля виновен в убийстве, и назначил ему семь лет колонии строгого режима.

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