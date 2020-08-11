В смоленских магазинах подорожали продукты

В смоленских магазинах зафиксировали рост цен на продукты. Фото: flickr.com.

В Смоленской области выросли на 4,6% цены на продукты, сообщает пресс-служба Смоленскстата.

Заметнее всего подорожали овощи и фрукты. Так, яблоки подорожали на 7,8%, морковь – на 12,8%, апельсины – на 13,9%. Однако, некоторые категории все-таки подешевели. Виноград и бананы подешевели на примерно 8%, чеснок и лук – на 11%. Рекордсменом по снижению цены оказались огурцы – их цена снизилась на 20,9%.

Также смолянам теперь дороже обходится свинина (+4,5%), пельмени (+1,9%), рыба (+3,2%), живая рыба (+5,8%) и кальмары (+8%).

Если житель Смоленщины захочет испечь пирог, то теперь ему придется оставить больше денег в магазине – яйца подорожали на 6,6%, а мука на 1,6%.

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