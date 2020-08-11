Смолянин украл машину и сдал ее на металлолом

Неисправный автомобиль украли в одном из смоленских домов. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

На улицах Смоленска украли «ВАЗ-2113» в плохом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Владелица машина заметила пропажу своего автомобиля и обратилась в полицию. Она рассказала, что не страховала машину, не оборудовала ее сигнализаций, а сама легковушка была в таком плохом состоянии, что ее оценили в 50 тысяч рублей.

Полиция опросила местных жителей, посмотрела записи с камер видеонаблюдения и заметила, как пропавший автомобиль забирает эвакуатор. Владелец эвакуатора рассказал, что его услугами воспользовался местный житель.

Уже в полиции неработающий смолянин рассказал, что давно приметил отечественную легковушку. Он подумал, что машина никому не принадлежит, вызвал эвакуатор, чтобы отправить машину в пункт приема металлолома.

Теперь смолянину грозит пять лет тюрьмы за попытку заработать денег на чужом имуществе.

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