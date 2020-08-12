Спортивная площадка появтся в парковой зоне в поселке Кардымово

В 2020 году в парке появилась новая детская площадка. Фото: пресс-служба администрации смоленской области.

Работы по благоустройству парковой зоны в поселке Кардымово продолжаются, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В 2021 году в парковой зоне на улице Парковая появится новая спортивная площадка. Ее планируется оборудовать на месте бывшей танцплощадки.

В 2020 году здесь уже обустроили детскую игровую площадку с резиновым покрытием. На это ушло почти 2 млн рублей. В парке появились новые уличные фонари, скамейки и урны. Теперь зона парка находится под наблюдением. Тут установили восемь камер видеонаблюдения, которые хранят запись в течение 30 дней. В случае необходимости записи с камер видеонаблюдения передаются в полицию.

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