Водитель тягача с полуприцепом попал в аварию в Новодугинском районе

Водитель тягача съехал в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.
Утром 11 августа в Новодугинском районе тягач с полуприцепом попал в аварию, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.
ДТП произошло на 211-м км автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов». 30-летний водитель тягача Scania G400 с полуприцепом «Тонар 9523» неправильно поставил автомашину на дороге, из-чего она съехала в кювет.
Неправильное расположение тягача и последующий съезд с дороги привели к последствиям – водителя госпитализировали в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».
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