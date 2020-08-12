Водитель тягача с полуприцепом попал в аварию в Новодугинском районе

Водитель тягача съехал в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Утром 11 августа в Новодугинском районе тягач с полуприцепом попал в аварию, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

ДТП произошло на 211-м км автодороги «Смоленск-Вязьма-Зубцов». 30-летний водитель тягача Scania G400 с полуприцепом «Тонар 9523» неправильно поставил автомашину на дороге, из-чего она съехала в кювет.

Неправильное расположение тягача и последующий съезд с дороги привели к последствиям – водителя госпитализировали в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ».

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