У директора смоленской фирмы арестовали внедорожник за полумиллионный долг

Директор фирмы не захотел потерять машину и погасил задолженность. Фото: flickr.com.

Директор смоленской фирмы оплатил полумиллионный долг, чтобы вернуть арестованный автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Директор фирмы несколько лет не выплачивал налоги на имущество. За это время он накопил 640 тысяч рублей долга. Судебные приставы решили вернуть налоговую задолженность, но должник не предпринимал никаких мер, чтобы решить эту проблему. Свое нежелание платить по долгам он объяснял забывчивость и потерей платежных уведомлений.

Должник скрывал свою машину, но судебным приставам удалось ее найти и наложить на нее арест. Несколько дней потребовалось забывчивому директору, чтобы рассчитаться с долгами и вернуть свой внедорожник.

Напомним, смолянин погасил 740 тысяч рублей долга после того, как арестовали его Infiniti.