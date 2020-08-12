В Заднепровском районе Смоленска появится филиал МФЦ

В Смоленске появится новое отделение МФЦ. Фото: pixabay.com.

Новый филиал МФЦ появится в Заднепровском районе Смоленска, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Новое отделение сможет обслуживать смолян сразу через 24 окна. Открытие филиала МФЦ должно состояться до 1 декабря 2021 года.

На территории региона уже работают 27 филиалов и 75 офисов МФЦ. Кроме того, в области функционируют пять центров оказания услуг для бизнеса, два окна в бизнес-зоне на базе Промышленного МФЦ в Смоленске.

Семь отделений МФЦ начали оказывать прием смолян по трем новым направлениям: «Помощь ветеранам Великой Отечественно войны», «Нарушение сроков социальных выплат», «Помощь пожилым людям при коронавирусе». По этим вопросам можно обратиться в филиалы, расположенные в Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Гагаринском, Руднянском районах, Десногорске и Промышленном филиале Смоленска.

Читай также:

Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске (подробнее)